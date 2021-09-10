شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للذهب قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة على نحو إيجابي في ظل استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وقبيل صدور بيانات اقتصادية.



وتتواصل الجهود حول العالم حاليا لمكافحة سلالة "دلتا" سريعة الانتشار في الكثير من الدول مما يقوض جهود احتواء الجائحة، كما حذرت منظمة الصحة العالمية من سلالة جديدة من الفيروس تحمل اسم "مو".



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الذي يعد أحد قياسات معدل التضخم.



وفي سياق منفصل، استقر مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 5:34 بتوقيت جرينتش على نحو سلبي عند 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 5:35 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى مستوى 1801.7 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1802.6 دولار وأقل سعر عند 1794.4 دولار.