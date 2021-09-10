شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 4 أسئلة عن جلسة مزاد سعر الإقفال بالبورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحدثت إدارة البورصة المصرية، جلسة المزاد لتحديد سعر إقفال الأسهم في نهاية جلسة التداول، وهو نظام معمول به في أكثر من 90% من بورصات العالم، ويسهم النظام في تحقيق شفافية لأسعار الأسهم المتداولة، ويقدم ”الخليج 365” أبرز 4 أسئلة حول جلسة مزاد سعر الإقفال.





س- ما هي مواعيد جلسة مزاد سعر الإقفال؟ ج- تكون مواعيد جلسة مزاد سعر الإقفال خلال :1- فترة مزاد سعر الإقفال من توقيت 14.15 ولمدة 10 دقائق على أن يتم غلق جلسة المزاد في وقت متغير (عشوائي) بداية من توقيت 14.23 وحتى توقيت 14.25.

2- فترة التعديل من توقيت غلق جلسة المزاد وحتى توقيت 14.25.

3- جلسة التداول بسعر الإغلاق من توقيت 14.25 وحتى توقيت 14.30.





س- وما هي شروط حساب سعر الإقفال اليومي؟ج- يتم حساب سعر الإقفال وفقًا للمعايير التالية بترتيب الأولويات:

1- السعر الذي يحقق أكبر كمية تداول.

2- السعر الذي يترك أقل كمية متبقية غير منفذة وقابلة للتنفيذ.

3- متوسط الأسعار القابلة للتنفيذ.

س- وما هي شروط السعر المحسوب؟ج- وتتوافر في السعر المحسوب الشروط التالية:

1- ألا تقل قيمة الأسهم المتوقع تنفيذها عن 100 ألف جنيه.

2- توافر شروط الحد الأدنى لعدد الشركات بأوامر في جانب العرض وجانب الطلب، والحد الأدنى لعدد الشركات المشاركة في العمليات المتوقع تنفيذها.





س- وما هي فترة تنفيذ حساب سعر الإقفال؟ج- يتم خلال هذه الفترة إدخال أوامر جديدة وتعديل الأوامر المسجلة (أسعار فقط) وإعادة تنشيط الأوامر المعلقة بسعر موحد من أحد الخيارات التالية على الترتيب:

1- سعر الإقفال الجديد الناتج عن عملية المزايدة في حالة توافر كافة الشروط.

2- أو المتوسط المتحرك المرجح بالكميات لآخر 30 دقيقة من توقيت آخر عملية منفذة.

3- أو آخر سعر إقفال للورقة المالية في حالة عدم وجود تنفيذات.