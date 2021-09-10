شكرا لقرائتكم خبر عن تصدير 63 شحنة غاز مسال من مصنعى إدكو ودمياط منذ بداية العام وحتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن تصدير حوالي 63 شحنة غاز مسال من مصنعى إدكو ودمياط لإسالة الغاز، "منذ بداية العام الجارى وحتي الآن" .

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مصنعي الإسالة بإدكو ودمياط تستعد لتصدير عدد من الشحنات حتي نهاية العام الجاري وذلك في إطار خطة لزيادة صادرات الغاز المسال .

كانت دراسة لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك"، قد كشفت أن النمو الأكبر فى حجم صادرات الدول العربية جاءت من مصر خلال الربع الثاني من عام 2021، والتى قامت بتصدير نحو 1.4 مليون طن، وأشارت الدراسة أن هذا النمو فى الصادرات يعود إلى إعادة تشغيل مجمع الإسالة فى دمياط، البالغ طاقته الإنتاجية نحو 5 مليون طن / السنة، بعد توقف دام لنحو 8 سنوات، وتصدير أول شحنة في شهر فبراير مطلع العام الجاري 2021 ، بجانب استمرار تشغيل مجمع " إدكو " الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 7.2 مليون طن / السنة .

وخلال شهر مارس 2021، كان الإعلان عن بدء سريان صفقة تضم أكثر من 40 اتفاقية، والتى تشمل (1) تسوية جميع المطالبات بين مصر وكل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة يونيون فينوسا للغاز (UFG) والشركة الإسبانية المصرية للغاز (سيجاس)، (2) ضمان استئناف الإنتاج فى مصنع إسالة الغاز الطبيعى بدمياط التابع لشركة سيجاس، (3) زيادة طاقة إيجاس على الإسالة فى المصنع (4) امتلاك كل من إيجاس والهيئة المصرية العامة للبترول على 50% من أسهم سيجاس، مع امتلاك إينى نسبة الـ50% المتبقية ومن خلال هذه الصفقة، ستقوم مصر وإيجاس بتسوية النزاعات السابقة، والتى نشأت منذ حوالى ثمانى سنوات مع كل من UFG و SEGAS، بالإضافة إلى أنها تعزز مكانة مصر كمركز إقليمى للغاز، من خلال زيادة طاقة إسالة الغاز الطبيعى المصرى الذى يتعدى الطلب المحلى أو الغاز المنتج من دول أخرى، والتى قد ترغب فى الاستفادة من البنية التحتية الرائدة فى مصر.