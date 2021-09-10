شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع بشكل طفيف قبيل صدور بيانات هامة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة مع تحول الأنظار نحو تقرير التوظيف الشهري.



وسوف تعلن وزارة العمل الكندي عن حجم وتيرة التوظيف في البلاد خلال الشهر الماضي بجانب بيانات البطالة.



ويعاني العالم حاليا من ظهور سلالة "دلتا" سريعة الانتشار في الكثير من الدول مما يقوض جهود احتواء الجائحة، كما حذرت منظمة الصحة العالمية من سلالة جديدة من الفيروس تحمل اسم "مو".



كانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت في بيان يوم الجمعة عن أن الاقتصاد الأكبر في العالم أضاف 235 ألف وظيفة خلال أغسطس/آب بينما أشارت توقعات المحللين إلى إضافة 720 ألف وظيفة.



وفي سياق متصل، انخفض معدل البطالة في أمريكا إلى 5.2% في الشهر الماضي موافقاً التوقعات، وذلك بعد تسجيل القراءة 5.4% في يوليو/تموز.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7910، وسجل أعلى سعر عند 0.7913 وأقل سعر عند 0.7890.