شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يكسر الدعم – تحليل - 10-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الفرنك كسراً قوياً لمستوى 0.9200 واستقر دونه، مما يوقف السيناريو الإيجابي المقترح يوم أمس ويعيد السعر إلى المسار الجانبي من جديد، لينحصر بين المقاومة المذكورة والدعم 0.9100، ويحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق.

نشير إلى أن مواصلة الانخفاض وكسر الدعم المذكور سيضغط على السعر لتكبّد خسائر لحظية تصل إلى 0.9060 ثم 0.9000، بينما اختراق المقاومة سيقود السعر لزيارة مستوى 0.9265 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9120 والمقاومة 0.9220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي