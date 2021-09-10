شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتماسك فوق الدعم – تحليل - 10-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالتذبذب حول مستوى 0.7375، ويبدأ اليوم بميل صاعد في محاولة لاستعادة الموجة اللحظية الصاعدة، مما يجعلنا نرجّح أن نشهد مزيد من التداولات الإيجابية خلال الجلسات القادمة، ليتجه نحو اختبار مستوى 0.7495 بشكل رئيسي.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذ االيوم، مع الانتباه إلى أن الفشل بالتماسك فوق 0.7375 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7330 والمقاومة 0.7450

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد