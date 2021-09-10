شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يتعرّض لخسائر لحظية – تحليل - 10-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سعر عقود خام برنت بقوة يوم أمس ليلامس مستوى 71.20 ويرتد صعوداً من هناك، ليتجه نحو بدء موجة لحظية صاعدة متوقعة خلال الجلسات القادمة، والتي تستهدف مستوى 72.75 مبدئياً، تدعمه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الارتفاع اليوم بشرط الثبات فوق 71.20، مع الإشارة إلى أن تخطي المستوى المستهدف سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 74.70 كمحطة رئيسية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.50 والمقاومة 73.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد