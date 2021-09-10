شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتماسك فوق الدعم – تحليل - 10-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد سعر الفضة دعم قوي عند مستوى 23.80، ليبدأ بتقديم تداولات إيجابية ويتجه نحو استئناف الموجة اللحظية الصاعدة، حيث يحاول العودة إلى القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف اختبار مستوى 24.75 مبدئياً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 23.80 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.70 والمقاومة 24.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد