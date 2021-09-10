شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبدأ بإيجابية – تحليل - 10-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر الذهب حول مستوى 1797.00 منذ يوم أمس، ويبدأ اليوم بميل صاعد في محاولة لاختراق المستوى المذكور، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للتعافي خلال الجلسات القادمة، ليستهدف زيارة مناطق 1825.15 بشكل رئيسي.

لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، واختراق 1803.00 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الهدف المذكور، مع الانتباه إلى أن الفشل بالثبات فوق 1797.00 سيضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد، ليتجه نحو اختبار مستوى 1770.00 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1785.00 والمقاومة 1825.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد