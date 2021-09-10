شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يكسر الدعم – تحليل - 10-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بسلبية قوية يوم أمس، ليكسر مستوى 1.2665 ويستقر دونه، مما يضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي المتوقع للفترة القادمة، في طريقه لاختبار مستوى 1.2600 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 1.2495 كهدف رئيسي تالي.

من هنا، فإن الميل الهابط سيكون مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 1.2665 ثم 1.2720 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2560 والمقاومة 1.2700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط