شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين تحت الضغط السلبي – تحليل - 10-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الين كسراً واضحاً لمستوى 110.10 واستقر دونه، ليتداول بسلبية ويتحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات إيجابية واضحة الآن، ليبدأ السعر بالتعافي ومحاولة استعادة الاتجاه الصاعد من جديد.

لذلك، نحن نرجّح أن نشهد تداولات إيجابية خلال الجلسات القادمة، والأهداف تبدأ باختراق 110.10 لتسهيل مهمة التوجه نحو 111.00 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 109.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.30 والمقاومة 110.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد