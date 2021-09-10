شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتعافى – تحليل - 10-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي يوم أمس ليخترق مستوى 1.3825 ويستقر فوقه، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر للتعافي من جديد، في طريقه لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 1.3930.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الانتباه إلى أن الفشل باختراق 1.3860 قد يدفع السعر لاختبار مناطق 1.3750 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3780 والمقاومة 1.3940

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد