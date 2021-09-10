شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يفقد العزم – تحليل - 10-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج اليورو مقابل الدولار حول المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل مقاومة لحظية جيدة أمام السعر، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل واضح، ليدعم فرص استئناف التداولات السلبية خلال الجلسات القادمة، بانتظار اختبار مستوى 1.1780 بشكل رئيسي.

وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي تمتد أهدافه إلى 1.1700 بعد كسر المستوى السابق، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 1.1888 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1740 والمقاومة 1.1890

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط