شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالغرفة التجارية بالقاهرة عن استقرار أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة 10 – 9 – 2021 وذلك وفقا للأسعار الرسمية بالأسواق والهايبر ماركت.

وسجلت اللحوم للكندوز البلدى 130-160 جنيها ، أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو .

وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، تتراوح بين 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، و تراوحت أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلوأسعار

وسجلت أسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو.