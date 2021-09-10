شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يغلق سوق الذهب اليوم الجمعة بختام تداولات الأسبوع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يترقب سوق الذهب العالمي اليوم الجمعة عددا من الأحداث التي من شأنها التأثير على حركة السوق في ختام تداولات الأسبوع، فكيف يغلق سوق الذهب هذا الأسبوع، هل سنشهد ارتفاعا أم يتراجع الذهب.

ومن المنتظر اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021 إعلان التغير فى التوظيف في كندا ومعدل البطالة فى كندا ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة.

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة تسجل 784 جنيها للجرام من عيار21 وهو العيار الرئيسي في مصر، ويبلغ عيار 18 سعر 672 جنيها للجرام ، وبلغ الذهب عيار 24 سعر 895 جنيها للجرام، والجنيه الذهب يسجل اليوم 6254 جنيها.

كانت أسعار الذهب تراجعت وسط هذا الأسبوع إذ أثر ارتفاع الدولار ومخاوف بشأن النمو العالمي على الاقبال على المخاطرة، في حين ترقب المستثمرون أي إشارات من بنوك مركزية كبيرة بعدما لمح صناع سياسات إلى دعمهم لتقليص إجراءات التحفيز في حقبة الجائحة.

سعر الذهب في مصر يرتبط بحركة سعر اونصة الذهب عالمياً والتي تشهد بعض التعافي الآن لتقترب من حاجز المقاومة ب 1800دولار .