شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين رصيف بحرى جديد بالإسكندرية بتكلفة 400 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تدشين رصيف بحرى جديد بميناء الاسكندرية، فى إطار تطوير الميناء، وإجراء عملية توسعات كبيرة فيه ‫لاستيعاب أعداد كبيرة من السفن المتنوعة.

وتقوم هيئة ميناء الاسكندرية والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، بتطوير محطات الحاويات وتوسعة الأرصفة.

وقال المهندس أحمد أبو شبانة، الرئيس التنفيذى لشركة "ايجيكو" النصر للمبانى والانشاءات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن الشركة نفذت رصيف 85/3، بطول 400 متر وغاطس 15مترا، بتكلفة 400 مليون جنيه.

أضاف أبو شبانة، أن الرصيف الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى وتفقده مؤخرا، يضم ساحة تخزين على مساحة 50 ألف متر مسطح، لافتا إنه يمكنه استقبال سفن بحمولة 70 ألف طن ، مما يمثل إضافة كبيرة للميناء.