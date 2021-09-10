شكرا لقرائتكم خبر عن "نيكي" القياسي يفتتح التعاملات على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سوق الأسهم اليابانية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة وسط تفاؤل بشأن تحركات أسواق الأسهم الآسيوية بالإضافة إلى متابعة التطورات على صعيد جائحة "كورونا".



يأتي ذلك في أعقاب إعلان الحكومة اليابانية فرض قيود إغلاق جزئية على بؤرات انتشار لفيروس كورونا في البلاد.



ومن شأن عودة قيود الإغلاق التأثير سلبا والإبطاء من وتيرة التعافي الاقتصادي في أغلب دول العالم.



ويعاني العالم حاليا من ظهور سلالة "دلتا" سريعة الانتشار في الكثير من الدول مما يقوض جهود احتواء الجائحة، كما حذرت منظمة الصحة العالمية من سلالة جديدة من الفيروس تحمل اسم "مو".



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الذي يعد أحد قياسات معدل التضخم.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "نيكي 225" القياسي في اليابان بحلول الساعة 12:33 صباحا بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 30154 نقطة بعد إغلاق جلسة أمس الخميس عند مستوى 30008 نقاط.



كما ارتفع مؤشر "توبيكس" الأوسع نطاقا بنسبة 0.5% إلى 2074.5 نقطة بعد إغلاق جلسة أمس عند 2064.9 نقطة.