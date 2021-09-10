شكرا لقرائتكم خبر عن 1.9 مليار ريال لمستفيدي «حساب المواطن» في سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أودع برنامج «حساب المواطن» أمس، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، إذ بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والأربعين 10.5 مليون مستفيد، بينما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 21 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 103 مليارات ريال، منها 854 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج «حساب المواطن» سلطان القحطاني: إن 77 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1057 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر نحو 2 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 93 %، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد، مشكلين 7 % من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92 %، أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8 %، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43 %، وشكل الذكور المستقلون 57 %، موضحا أن 85 % من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 15 % على الاستحقاق الجزئي والأدنى.