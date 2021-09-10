شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس منخفضا 37.86 نقطة ليقفل عند مستوى 11417.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 40 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 149 شركة على تراجع. وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.33 % و3.20 %.

وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) التعاملات أمس منخفضا 127.65 نقطة ليقفل عند مستوى 25662.68 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 50 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 350 ألف سهم تقاسمتها 1554 صفقة.