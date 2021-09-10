شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل العربي» يدعو لتسهيل إنشاء مناطق استثمارية للصناعات الإستراتيجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 47 منظمة العمل العربية إلى تقديم التسهيلات اللازمة لإنشاء مناطق استثمارية عربية خاصة في الصناعات الإستراتيجية التي تحتاجها الأسواق العربية.

وحث المؤتمر في ختام فعالياته بالقاهرة التي استمرت لمدة 4 أيام الدول العربية على تقديم حزمة من الحوافز لتلك المناطق، ودعم المبادرات الوطنية التي تنطوي على تخصيص نسبة من المناقصات والعطاءات لرواد الأعمال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في التعامل مع جائحة كورونا وآثارها الاجتماعية والاقتصادية على أسواق العمل لتعزيز صمود المشروعات، خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووضع السياسات الخاصة بإدارة الأزمات.

وطالب المؤتمر بدمج القطاع غير المنظم في الاقتصاد المنظم من خلال تقديم حزم تحفيزية وخلق المزايا وتطوير البيئة التمكينية والتشريعية، التي تساعد في تسهيل إدماجهم.

وكلف المؤتمر بإعداد إستراتيجية حول ريادة الأعمال وفقا للمحاور الواردة بتقرير مدير المنظمة بشأن (ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة الطريق نحو التنمية والتمكين) فيما قرر المؤتمر، تكليف المنظمة بدعوة الدول العربية لدعم برامج تمكين الشباب العربي وبناء قدراتهم ومهاراتهم لتنفيذ المبادرات الريادية والابتكارية، فضلا عن إقامة شراكات توأمة وتعاون مع هيئات ومؤسسات عربية ودولية لتحفيز البحث العلمي والابتكار وتبادل الخبرات والتجارب، التي من شأنها أن تعزز روح المبادرة لدى الشباب.

وشدد على أهمية تبني الحكومات العربية فكرة إنشاء العناقيد الصناعية العربية في إطار مناطق استثمارية عربية وإدماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في سلاسل القيمة وسلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.

وأوصى المؤتمر بتعزيز إستراتيجيات إدارة الصحة والسلامة المهنية على مستوى المؤسسات من خلال تبني وسائل الوقاية التقنية، ونشر وتعزيز ثقافة التحول الرقمي من خلال التوسع في الخدمات الذكية، وتطوير البنى التحتية التقنية بشكل دائم لتواكب الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل، وتبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة في مجال تطوير بيئة العمل الذكية، والاستفادة من التحول الرقمي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.