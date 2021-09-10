شكرا لقرائتكم خبر عن «التعدين» يقود الإنتاج الصناعي للارتفاع 5.9 % في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الإحصاء عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 5.9 % في شهر يوليو 2021، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وذلك نتيجة ارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 11.8 %، إذ يبلغ الوزن القياسي له في هذا المؤشر 74.5 %، فيما زادت المملكة إنتاج النفط من 8.4 مليون برميل يوميا في شهر يوليو عام 2020 إلى 9.4 مليون برميل يوميا في الشهر نفسه من العام الحالي، بينما انخفض إنتاج نشاط الصناعة التحويلية أيضا في شهر يوليو من عام 2021 بنسبة 9.2 %، بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام السابق.

وبحسب تقرير الإنتاج الصناعي لشهر يوليو الصادر عن هيئة الإحصاء، فإن الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز انخفض بنسبة 6.8 % مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، ولكن نظرا لتدني وزن هذا النشاط في المؤشر، إذ يبلغ 2.9 %، لم يكن له تأثير كبير على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.

ووفقا للتقرير، ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 4.3 % في شهر يوليو 2021، مقارنة بشهر يونيو الماضي، فيما ارتفع نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 6.1 % مقارنة بالشهر السابق كذلك، في حين انخفض إنتاج نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 2.3 % مقارنة بالشهر السابق يونيو 2021.

وأشار التقرير إلى أن الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفع بنسبة 7.9 % مع تأثير ضئيل على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بسبب وزنه المنخفض.