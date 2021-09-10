اعرف حقيقة صرف 60 ألف جنيه للأسرة الملتزمة بإنجاب طفلين

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن حقيقة صرف حوافز مالية للأسرة الملتزمة بالشروط الخاصة بتنمية الأسرة، والتى تصل إلى 60 ألف جنيه، مؤكدا أنها تعد من أحد الاقتراحات ضمن الحوافز الخاصة بالمشروع القومى لتنمية الأسرة.

وأوضح العقبى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الوزاره وضعت عددا من الاقتراحات لتوفير حوافز إيجابية للأسرة الملتزمة بشروط برنامج تنمية الأسرة، لافتا إلى أن إنجاب طفلين فقط ليس الشرط الوحيد للحصول على الحوافز الإيجابية، فيوجد شروط صحية يجيب على المرأة الالتزام بها، من خلال الفحوصات الدورية والالتزام بجداول التطعيمات والتباعد بين الولادات بفترة كافية والالتزام بتطعيم الأطفال والكشف الدورى على صحة الأم مع الالتزام بصحة الأطفال.

وأوضح أن حافز 60 ألف جنيه إذا جرت الموافقة عليه ستحصل الأسرة عليه وستقوم الحكومة بفتح حساب بنكى لكل سيدة ولا تحصل على أول دفعة منه إلا بعد مرور عدد من السنوات بعد تسجيلها في المشروع، قد تصل إلى 10 سنوات، وهو أحد المقترحات وليس المقترح الوحيد، والمشروع كاملا سيعلنه الرئيس في صورته المتكاملة بما يحقق الأهداف المرجوة منه ويحقق تنمية الأسرة المصرية.