شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة الكيماوية: زيادة الصادرات مرهون بتطوير شركات الأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة للصناعات الكيماوية ، أن ملف زيادة الصادرات من الملفات التى توليها الشركة القابضة وشركاتها التابعة اهتماما كبيرا ولا سيما دور التصدير فى جلب العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطنى.

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أضاف مصطفى لـ"الخليج 365" أن زيادة الصادرات فى شركات القابضة يرتبط بخطط تطوير شركات الأسمدة ، بداية من تطوير كيما، والتى يمكن القول إنها انطلقت حاليا فى التصدير، بجانب تطوير شركة الدلتا للأسمدة سماد طلخا، وهى كانت قبل توقفها من أكبر الشركات المصدرة للسماد، علاوة على تطوير النصر للأسمدة بالسويس، وبالتالى دخول مجال التصدير.

أوضح رئيس القابضة الكيماوية، أن زيادة الصادرات يحتاج لرفع كفاءة الأعباء، ورسم الصادر عن شركات الاسمدة، بجانب التوسع فى مختلف الأسواق ودخول أسواق جديدة فى الأمريكيتين، لافتا لأهمية الاستفادة من قدرات مصر، ووجود منافذ متعددة للتصدير خلال المرحلة المقبلة.

يشار أن الحكومة تسعى لزيادة الصادرات لـ100 مليار دولار، مما يتطلب مضاعفة الصادرات 3 مرات على الأقل خلال الثلاث سنوات المقبلة.