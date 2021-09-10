شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تغلق على انخفاض بأكثر من 2% مع ترقب موسم الحصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الخميس رغم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ووقعت السلعة الزراعة تحت وطأة الضغوط قبيل صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية.



وتعرضت السلع الزراعية كالصويا والقمح والذرة لضغوط نتيجة قوة الدولار والمخاوف حيال الصادرات والبدء المبكر للحصاد في الولايات المتحدة الأمر الذي يثير عدم اليقين بشأن التقرير الشهري للعرض والطلب الذي سيصدر من قبل وزارة الزراعة الأمريكية في وقت لاحق هذا الأسبوع.



ويتوقع محللون بشأن تقرير وزارة الزراعة الأمريكية – المزمع صدوره في العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري – أن ترفع الوزارة توقعاتها حيال إنتاج الصويا والذرة مع بدء الحصاد في ولايات الغرب والوسط.



ورفع محللون توقعاتهم بشأن الإنتاج الأمريكي من القمح في موسم الحصاد المرتقب بأكثر من 17% قرب أعلى مستوى قياسي جديد.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.3% إلى 6.92 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 7.11 دولار وأقل سعر عند 6.91 دولار.