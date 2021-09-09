شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "موديرنا" يقفز بأكثر من 8% مع الكشف عن خطة تطوير لقاح جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "موديرنا" خلال تداولات اليوم الخميس على نحو حاد في أعقاب إعلان شركة الأدوية والمستحضرات الطبية الأمريكية عن خطتها لتطوير لقاح جديد.



وذكرت "موديرنا" اليوم في بيان رسمي بأنها تعكف حاليا على تطوير لقاح مضاد لكل من فيروس "كورونا" وأيضا الأنفلونزا الموسمية، وأضافت الشركة أن اللقاح الجديد سيمنح للبالغين على جرعة واحدة.



من جانبه، صرح المدير التنفيذي لـ"موديرنا" "ستيفان بانسيل" بأن الشركة اتخذت خطوة إضافية على صعيد تطوير برنامج لقاح الجهاز التنفسي الجديد مشيرا إلى أن اللقاح الجديد سوف يعطى كجرعة واحدة بمثابة معزز متوسط ضد فيروس "كورونا" والأنفلونزا معا.



وتأتي تصريحات "بانسل" بعد أن أعلن في وقت سابق هذا العام بأن الشركة تأمل في تطوير جرعة معززة تحمي من "كورونا" ومن الأنفلونزا أيضا.



تجدر الإشارة إلى أن "موديرنا" تقدمت بطلب إلى وكالة الغذاء والدواء الأمريكية لمنح الموافقة الكاملة على لقاح الشركة المضاد لفيروس "كورونا" بعد منح الموافقة على لقاح "فايزر – بيونتك".



وعلى صعيد التداولات، قفز سهم "موديرنا" بحلول الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 8.4% إلى 458.4 دولار.