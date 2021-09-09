شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جيم ستوب" ينخفض عقب تسجيل خسائر فصلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة "جيم ستوب" الأمريكية لألعاب الفيديو خلال تداولات اليوم الخميس في أعقاب إعلان الشركة عن تسجيل نتائج أعمال فصلية مخيبة للآمال رغم ارتفاع الإيرادات.



وذكرت "جيم ستوب" أنها سجلت صافي خسائر فصلية بحوالي 61.6 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من يوليو/تموز الماضي مقارنة بخسائر قدرها 111.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، سجلت الشركة الأمريكية خسائر معدلة بحوالي 76 سنتا لكل سهم بينما أشارت توقعات المحللين إلى تسجيل خسائر بحوالي 67 سنتا لكل سهم.



على النقيض، ارتفعت إيرادات "جيم ستوب" مسجلة 1.18 مليار دولار في الربع المالي الثاني المنتهي في يوليو/تموز مقارنة بنحو 942 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي فيما توقع محللون تحقيق إيرادات عند 1.12 مليار دولار.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "جيم ستوب" بحلول الساعة 19:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 197.6 دولار، وسجل أعلى سعر عند 202 دولارا وأقل سعر عند 178 دولارا.