شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتخلى عن مكاسبه متجها نحو الانخفاض عقب بيانات المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وتخلى الخام عن مكاسبه بعد بيانات المخزون الأمريكي والخطوة التاريخية التي اتخذتها الصين.



وكشفت الحكومة الصينية اليوم في خطوة غير متوقعة عن أنها قررت السحب من مخزونها الاستراتيجي من النفط.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 1.5 مليون برميل إلى 423.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 7.4 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 2.9 مليون برميل خلال نفس الفترة.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 15:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 15:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 69.2 دولار للبرميل.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.2% إلى 72.4 دولار للبرميل.