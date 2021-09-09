شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستعيد نغمة المكاسب نتيجة انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الخميس مع متابعة الأسواق عن كثب لتطورات جائحة "كورونا" والسياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية.



كانت بيانات حكومية قد أظهرت اليوم أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا انخفض إلى 310 آلاف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض طفيف عند 343 ألف طلب من 345 ألفاً.



هذا، وقد قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسية عند الصفر دون تغيير، كما أبقى على معدل الفائدة على الإيداع عند -0.5% تماشياً مع التوقعات.



ولا تزال الجهود متواصلة للسيطرة على الجائحة في ظل ظهور سلالات جديدة متحورة من المرض الأمر الذي يهدد وتيرة التعافي الاقتصادي.



على صعيد آخر، انخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية – في تمام الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.4 نقطة.



وفيما يتعلق بالتعاملات، ارتفعت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 24.2 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 24.3 دولار في حين سجل أقل سعر عند 23.8 دولار.