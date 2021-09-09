شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لليورو عقب بيان البنك المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس على نحو طفيف في أعقاب صدور قرار البنك المركزي الأوروبي.



وقد أعلن البنك المركزي الاوروبي في وقت سابق اليوم عن قراره بالإبقاء على معدل الفائدة الرئيسية عند الصفر دون تغيير، كما أبقى على معدل الفائدة على الإيداع عند -0.5% تماشياً مع التوقعات.



وأبقى البنك المركزي أيضا على حجم برنامج شراء الأصول عند 1.85 تريليون يورور حتى نهاية مارس/آذار عام 2022، لكنه أكد على نيته إبطاء وتيرة شراء الأصول المرتبطة بجائحة "كورونا" بناءً على توقعات التضخم والتمويل.



يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه أوروبا ودول العالم السيطرة على فيروس كورونا خاصة مع ظهور سلالات جديدة من المرض مثل متحور "دلتا" ومتحور "مو".



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العملة الموحدة (اليورو) أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.1832، وسجل اليورو أعلى سعر اليوم عند 1.1843 وأقل سعر عند 1.1806.