شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع مقترباً من حاجز 1800 دولار للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ورغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية دفعت المستثمرين نحو أصول المخاطرة.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا انخفض إلى 310 آلاف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض طفيف عند 343 ألف طلب من 345 ألفاً.



وأبقى المركزي الأوروبي على معدل الفائدة دون تغيير كما ثبت حجم برنامج شراء الأصول عند 1.85 تريليون يورور حتى نهاية مارس/آذار عام 2022، لكنه أكد على نيته إبطاء وتيرة شراء الأصول المرتبطة بجائحة "كورونا" بناءً على توقعات التضخم والتمويل.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية – في تمام الساعة 17:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 17:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1798.7 دولار للأوقية.