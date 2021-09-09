شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية فضلا عن متابعة تطورات جائحة "كورونا" والسياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا انخفض إلى 310 آلاف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض طفيف عند 343 ألف طلب من 345 ألفاً.



وفي سياق منفصل، قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسية عند الصفر دون تغيير، كما أبقى على معدل الفائدة على الإيداع عند -0.5% تماشياً مع التوقعات.



وثبت المركزي الأوروبي أيضا حجم برنامج شراء الأصول عند 1.85 تريليون يورور حتى نهاية مارس/آذار عام 2022، لكنه أكد على نيته إبطاء وتيرة شراء الأصول المرتبطة بجائحة "كورونا" بناءً على توقعات التضخم والتمويل.



وفيما يتعلق بالتعاملات، انخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية – في تمام الساعة 17:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.4 نقطة.