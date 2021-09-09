شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي يرتفع تزامناً مع ضعف العملة الأمريكية وصدور بيانات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزلندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس وسط ضعف العملة الأمريكية أمام منافساتها فضلا عن صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وارتفع مؤشر مبيعات الصناعات التحويلية في نيوزلندا خلال الربع السنوي الثاني بنسبة 3.9% بعد ارتفاع بنسبة 2.7% في الربع الأول.



يأتي ذلك في ظل استمرار جهود الدول حول العالم لمكافحة جائحة كورونا والسيطرة على انتشار الفيروس لا سيما بعد ظهور سلالات متحورة جديدة من المرض أبرزها سلالة "دلتا" وسلالة "مو".



ويهدد انتشار فيروس كورونا في بعض الدول والاقتصاد الكبرى بعودة قيود الإغلاق مجددا، ومن ثم تباطؤ تعافي هذه الاقتصادات من الجائحة.



هذا، وأعلن البنك المركزي الاوروبي اليوم عن تثبيت الفائدة وحجم برنامج مشتريات الأصول دون تغيير، لكنه أوضح بأنه سيبطيء من وتيرة شراء الأصول المرتبطة بالجائحة بناء على توقعات التضخم والتمويل.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار النيوزلندي أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 15:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7117، وسجل أعلى سعر عند 0.7134 وأقل سعر عند 0.7082.