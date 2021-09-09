حقوق سعودي متوفى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استطاعت إدارة التسوية الودية بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، استعادتها لصالح ورثته بمبلغ 1.28 مليون ريال مقابل مستحقاته النظامية. وأوضح مدير الفرع الدكتور محمد الحربي في بيان أمس، أن الصلح تم بين الطرفين من خلال جلستين للتسوية الودية (وكيل المنشأة، ووكيل الورثة)، منوها بأن الجلستين كانتا افتراضيتين ضمن المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل التي يتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين -إن أمكن ذلك- أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية عن طريق المدعي خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة.



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