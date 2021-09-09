الرقم المجاني (800)

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ويأتي ذلك حرصا من وزارة التجارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على توفير بيئة تجارية عادلة، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك.
وأطلقت وزارة التجارة وبالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤخرا المرحلة الأولى من المبادرة، وذلك بإلزام وكلاء السيارات بوضع رقم مجاني لاستقبال شكاوى العملاء دون دفع رسوم اتصال على المستهلك.
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