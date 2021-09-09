الرقم المجاني (800)

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصبح إلزاميا لخدمة عملاء وكلاء الأجهزة الكهربائية والالكترونية ومتاجر التجزئة الكبرى، حيث أطلقت وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أمس، المرحلة الثانية من المبادرة الخاصة برفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلك، خصوصا المتعلقة باستقبال الشكاوى أو تجويد خدمات ما بعد البيع، والتي تضمنت إلزام وكلاء الأجهزة الكهربائية والالكترونية ومتاجر التجزئة الكبرى بوضع رقم مجاني لاستقبال اتصالات وشكاوى العملاء دون دفع رسوم اتصال يتحملها المستهلك. ويأتي ذلك حرصا من وزارة التجارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على توفير بيئة تجارية عادلة، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك. وأطلقت وزارة التجارة وبالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤخرا المرحلة الأولى من المبادرة، وذلك بإلزام وكلاء السيارات بوضع رقم مجاني لاستقبال شكاوى العملاء دون دفع رسوم اتصال على المستهلك.

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