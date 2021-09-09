شكرا لقرائتكم خبر مؤسسة الحبوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على 6 بواخر، بواقع 2 باخرة لميناء جدة الإسلامي، و2 باخرة لميناء ينبع التجاري، و2 باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
وأفاد الفارس أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة لتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، والمحافظة على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح.
يذكر أن المؤسسة قامت منذ بداية هذا العام بترسية توريد كمية 1,7 مليون طن، إضافة إلى شراء إنتاج المزارعين المؤهلين من القمح المحلي بكمية 550 ألف طن.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة الحبوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.