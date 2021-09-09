مؤسسة الحبوب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت المناقصة الخامسة لهذا العام لاستيراد كمية 360 ألف طن قمح للتوريد خلال شهر نوفمبر2021.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على 6 بواخر، بواقع 2 باخرة لميناء جدة الإسلامي، و2 باخرة لميناء ينبع التجاري، و2 باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وأفاد الفارس أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة لتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، والمحافظة على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح.

يذكر أن المؤسسة قامت منذ بداية هذا العام بترسية توريد كمية 1,7 مليون طن، إضافة إلى شراء إنتاج المزارعين المؤهلين من القمح المحلي بكمية 550 ألف طن.