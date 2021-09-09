شكرا لقرائتكم خبر أرامكو تتفق مع باوستيل الصينية لبناء مصنع لألواح الصلب بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة أرامكو السعودية مع شركة باوشان للحديد والصلب (باوستيل)، وهي أكبر شركة منتجة للصلب مدرجة في الصين، اتفاقية لبناء مصنع لألواح الصلب في المملكة.

وقالت شركة (باوستيل)، في بيان لها، إنها وقعت اتفاقية مبدئية مع شركة أرامكو أكبر منتج للخام في العالم لدراسة بناء مصنع لألواح الصلب في السعودية.

وأضافت في إفصاح لبورصة شنجهاي، أن الشركتين تعتزمان إجراء دراسة جدوى بشأن بناء مصنع لإنتاج ألواح صلب ثقيلة تستخدم في قطاع البناء.

وأشارت باوستيل إلى أن التعاون المزمع “يتفق مع رؤية 2030 في المملكة ومبادرة الحزام والطريق للحكومة الصينية”، مبينة أن رؤية 2030 السعودية هي خطة تهدف لتنويع مصادر اقتصاد المملكة الذي يعتمد على النفط، بينما مبادرة الحزام والطريق هي برنامج ضخم للتجارة والبنية التحتية أطلقه الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأوضحت الشركة أن الأنشطة العالمية وبناء مصانع صلب في الخارج كانت دائما جزءا من استراتيجية باوستيل طويلة الأجل.

وكانت شركة أرامكو السعودية، أعلنت أمس الأول، عن توقيع 22 مذكرة تفاهم جديدة بالإضافة إلى اتفاقية مشروع مشترك، من بينها مذكرة تفاهم مع شركة «باوستيل» لإجراء دراسة هندسية ووضع الخطط اللازمة لبناء وامتلاك وتشغيل منشأة متكاملة لتصنيع الألواح الفولاذية في المملكة.

كما وقعت «أرامكو» في 30 نوفمبر 2020، مذكرة تفاهم مشابهة مع شركة بوسكو من كوريا الجنوبية، للتعاون في تقييم جدوى إنشاء معمل متكامل لتصنيع الألواح الفولاذية في المملكة.