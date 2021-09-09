الجيولوجيا والجيوفيزياء تخصصات مساندة في القطاع الهندسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صنفت الهيئة السعودية للمهندسين تخصص الجيولوجيا والجيوفيزياء ضمن التخصصات الهندسية المساندة لدى الهيئة، والتي أيضا تندرج تحت فئة عضوية الأخصائيين للأفراد.

وأوضح الأمين العام للهيئة المكلف المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن هذه الخطوة المهنية تأتي ضمن الخطط الأكاديمية للهيئة لجميع التخصصات الهندسية المساندة، حيث تركز الهيئة على مستويات خطة البرامج الدراسية الهندسية الصادرة عن مؤسسات أكاديمية معتمدة لدى وزارة التعليم العالي.

وذكر أن عملية التسجيل المهني للحصول على عضوية هيئة المهندسين مرتبط بالمؤهلات العلمية، حيث تقوم الإدارة المعنية في الهيئة بمرحلة مراجعة المقررات الدراسية وعدد الساعات المطلوبة وفق المعايير والاشتراطات التي نصت عليها معايير التعليم الهندسي في نظام «مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية» ليتم بعد ذلك تحديد فئة العضوية للمتقدم بناء على تلك المعايير، مفيدا أنه يمكن للأخصائيين في تخصصات الجيولوجيا والجيوفيزياء تقديم طلب فتح مكتب هندسي لمزاولة النشاط، وذلك بهدف تنظيم وتطوير أنشطتهم وأدائهم المهني من أجل القيام بمهام مشاريع الدراسات والاستشارات الهيدرولوجية والجيوفيزيائية والتصاميم الهندسية اللازمة لحماية المخططات من أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار ولتحقيق أعلى مستويات الكفاءة الإنتاجية في القطاع.

وأشار العبداللطيف إلى مهام وأدوار الهيئة، مؤكدا تطبيق معايير التخصصات الهندسية المساندة والمعتمدة لديها لتعزيز عملية ضبطها وتنظيمها ولزيادة نسبة المعرفة بمعايير تصنيف فئات العضوية لدى المستفيدين نحو تحقيق سلامة الممارسة المهنية في القطاع، من خلال التعاون مع القطاعات والمنشآت والجامعات والكليات الهندسية عن الفرص المتاحة والمجالات التي تشملها التخصصات الهندسية المساندة لتمكين الكوادر الوطنية للاستفادة من مهاراتهم وقدراتهم المعرفية بفعالية وكفاءة مهنية في مجال تخصصاتهم للمشاركة في المشروعات الهندسية المختلفة في المملكة.