شكرا لقرائتكم خبر وزارات البلديات بمجلس التعاون تناقش كود البناء الخليجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث كبار مسؤولي وزارات البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي ، في ختام أعمال الاجتماع التحضيري السابع والثلاثين والمنعقد عبر الاتصال المرئي، كود البناء الخليجي، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية، وجائزة المجلس للعمل البلدي، تمهيدا لرفعها إلى اجتماع لجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لاتخاذ التوصيات بشأنها.

ومثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في أعمال الاجتماع وكيل الوزارة لتجربة العميل وخدمات العملاء والمشرف العام على الإدارة العامة للشراكات المؤسسية والتعاون الدولي الأمير سعود بن طلال.

وتناول الاجتماع ما توصلت إليه اللجان الفنية حول استراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك، والتوجهات المستقبلية للتخطيط العمراني الاستراتيجي لدول مجلس التعاون، وآثار جائحة كورونا على العمل البلدي.

وناقش الاجتماع تنفيذ المبادرات الاستراتيجية للعمل البلدي الخليجي المشترك خلال عام 2021، وتبادل التجارب في مجال إحلال الشركات الوطنية والخليجية محل الشركات الأجنبية المقدمة للخدمات البلدية، وطرح فرص الاستثمار في الأصول البلدية وخطط تنمية الإيرادات.

وبحث الاجتماع البرنامج الزمني للعمل بالأدلة الاسترشادية في الوزارات والمؤسسات المعنية بالشأن البلدي بدول مجلس التعاون الخليجي، ومنها (دليل تخضير وتحسين جودة الهواء والحد من التلوث البصري والسمعي، ودليل إدارة النفايات البلدية الصلبة، ودليل المحافظة على التراث العمراني والبيئة الطبيعية في المناطق الحضرية).

وأشار الأمير سعود بن طلال إلى أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من التوصيات، تمهيدا لاعتمادها من الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول التوجهات المستقبلية للتخطيط العمراني في دول المجلس، والأدلة الاسترشادية الخاصة بجودة الحياة، وتعزيز أنسنة المدن، وتطبيق مكونات المدن الذكية.

أبرز ما ناقشه الاجتماع:







كود البناء الخليجي



تطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية



جائزة المجلس للعمل البلدي



استراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك



التوجهات المستقبلية للتخطيط العمراني بالخليج



آثار جائحة كورونا على العمل البلدي



المبادرات الاستراتيجية للعمل البلدي في2021



تبادل التجارب في مجال إحلال الشركات الوطنية



طرح فرص الاستثمار في الأصول البلدية وخطط تنمية الإيرادات



مناقشة البرنامج الزمني للعمل بـ6 أدلة استرشادية:

التخضير

تحسين جودة الهواء

الحد من التلوث البصري والسمعي

إدارة النفايات البلدية الصلبة

المحافظة على التراث العمراني

المحافظة على البيئة الطبيعية في المناطق الحضرية