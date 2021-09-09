3 مزادات تعرض 500 أصل منقول

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وتبدأ المزادات بـ «مزاد السيارات» - يوم السبت والأحد 11 - 12 سبتمبر- الذي يستعرض 32 سيارة من المركبات الصغيرة والمتوسطة بمدينة الرياض، و»مزاد المجمع الطبي» يوم الخميس 16 سبتمبر 2021م المقام على معدات وأجهزة طبية وكراسي أسنان وأنظمة متخصصة وأثاث وجميع المستلزمات لمجمع طبي بالمدينة المنورة إذ يتجاوز عدد الأصول المعروضة في المزاد لـ 400 أصل منقول، و»مزاد ثمار» الذي يقام يوم الاثنين 20 سبتمبر 2021م على أدوات ومعدات لمحلات المواد الغذائية من لحوم وخضروات، إذ يستعرض المزاد 63 نوعا من المنقولات، ومنها: غرف تبريد وطاولات وأرفف متعددة الاستخدام وأجهزة تغليف وتقطيع.
ويعد مركز «إنفاذ» بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين المتخصصين ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الالكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.
- 11 - 12 سبتمبر مزاد السيارات ويستعرض 32 سيارة من المركبات الصغيرة والمتوسطة بمدينة الرياض
- 16 سبتمبر مزاد المجمع الطبي ويستعرض 400 أصل منقول، من معدات وأجهزة طبية وكراسي أسنان وأنظمة متخصصة وأثاث وجميع المستلزمات لمجمع طبي بالمدينة المنورة
- 20 سبتمبر مزاد ثمار يستعرض 63 نوعا من المنقولات، منها غرف تبريد وطاولات وأرفف متعددة الاستخدام وأجهزة تغليف وتقطيع
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