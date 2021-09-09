شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض إجمالى المخزونات النفطية العالمية التجارية لـ 9.016 مليار برميل الربع الثانى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنخفض إجمالي المخزونات النفطية العالمية التجارية والإستراتيجية في نهاية الربع الثاني من عام 2021 إلى 9.016 مليار برميل مسجلا بذلك إنخفاضا بنحو 138 مليون برميل أي بنسبة % 1.5 مقارنة بالربع السابق ، وانخفاضا بنحو 1.119 مليار برميل أي بنسبة 11 % مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وذلك وفقا للتقرير الربع سنوي حول الأوضاع البترولية العالمية .

ووفقا للتقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط ، فأن كفاية المخزون التجاري في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نهاية الربع الثاني من عام 2021 قد تراجعت إلى 62.5 يوم من الاستهلاك ، وهو مستوى منخفض بمقدار 2.9 يوم مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية الربع السابق ، وبنحو 12.7 يوم مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي البالغ 75.2 يوم من الاستهلاك .