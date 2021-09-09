شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار اقتصاد اليوم .. المالية: صرف المستحقات المتأخرة من دعم الصادرات للمستفيدين بـ"السداد الفورى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 9 – 9 – 2021 عددا من الأحداث الاقتصادية التي تم رصدها على صفحات الخليج 365 وكان من بينها الأتى : -

المالية: صرف المستحقات المتأخرة من دعم الصادرات للمستفيدين بـ"السداد الفورى" 30 سبتمبر

أكدت وزارة المالية، أنه سيتم فى يومى 30 سبتمبر، و28 أكتوبر 2021، صرف المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الحكومة للمصدرين المستفيدين من المرحلة الثالثة بمبادرة «السداد النقدى الفورى» التى تم إطلاقها خلال شهر يوليو 2021، موضحًا أن وزارة المالية تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى المصرى، والبنوك الأربعة المشتركة في المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات، منذ غلق باب تقديم الطلبات؛ من أجل الوفاء بما أعلنته الحكومة ببدء صرف هذه المستحقات المتأخرة للمستفيدين يوم 30 سبتمبر.

وأضافت الوزارة، أن المرحلة الثالثة من هذه المبادرة، حظيت بإقبال كبير من الشركات المصدرة حيث تلقينا طلبات من 1650 شركة مصدرة، ترغب فى الانضمام إليها؛ لتوفير السيولة النقدية التى تُمَّكنها من الوفاء بالتزاماتها والحفاظ على العمالة، وتتيح لها التوسع في أنشطتها الاستثمارية، على نحو يعكس حرص مجتمع الأعمال على الاستفادة من مبادرات الحكومة الداعمة للصناعة الوطنية، ويتسق مع جهود الدولة لتعظيم القدرات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.

البنك المركزى: الجهاز المصرفي نفذ مليار عملية إلكترونية العام الماضي بـ2.8 تريليون جنيه

كشف المهندس إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزي المصري بأن القطاع المصرفي يشهد طفرة كبيرة في نمو وتطوير العمليات المصرفية الإلكترونية، وذلك في إطار الإستراتيجية التي وضعها المجلس القومي للمدفوعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال نصر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الجهاز المصرفي المصري قام بتنفيذ نحو مليار عملية مصرفية إلكترونية العام المالي الماضي (2020 – 2021) بقيمة تجاوزت 2.8 تريليون جنيه، مقارنة بما يقرب 700 مليون عملية ونحو 1.9 تريليون جنيه للعام المالي السابق (2019-2020) بزيادة تقدر بحوالي 49% في قيم المعاملات المصرفية الإلكترونية

السياحة والآثار تشارك بالمعرض الدولي للسياحة والسفر OTDYKH Leisure 2021 بموسكو

تشارك وزارة السياحة والآثار في المعرض الدولي للسياحة والسفر في نسخته السابعة والعشرين OTDYKH Leisure 2021 المُنعقد حالياً بالعاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 7-9 سبتمبر الجاري والذي يٌصنف بأنه من أكبر المعارض السياحية بروسيا، وتشارك مصر كدولة شريك للمعرض هذا العام.

وقد قام أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والسفير المصري في روسيا إيهاب نصر، أمس، بافتتاح الجناح المصري المشارك بالمعرض، بحضور وفد من الهيئة من الأستاذ إسماعيل عامر مدير عام السياحة الخارجية بالهيئة، والمهندس وليد حسين رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة.

منتدى مصر للتعاون الدولى يؤكد أهمية تعزيز البنية التحتية لتشجيع التجارة الإلكترونية

أكد المشاركون في ورشة عمل " تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وتحديات التجارة الإلكترونية للقطاع الخاص" ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، على أن أهم التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية، وحركة التجارة عبر الحدود هي البنية التحتية.

وقال المشاركون في الجلسة التي أدارتها مالين بلومبرج، نائبة المدير العام لشئون شمال إفريقيا والممثلة المقيمة في مصر لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، وشارك في تنظيمها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إنه من المهم أن تتعاون الدول من أجل تعزيز بنيتها التحتية فيما يتعلق باللوجستيات والتشريعات والتكنولوجيا للاستفادة بشكل حقيقي من اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.

العربي: 210 شركات تشارك في "أهلا مدارس" بالقاهرة وارتفاع حجم الطلب هذا العام

أعلن إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية عن موافقة رئاسة مجلس الوزارء علي اطلاق معرض أهلا مدارس في الفترة بين 16 الي 30 من الشهر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية موضحا أن عدد الشركات العارضين في القاهرة سيصل هذا العام الي حوالي 210 شركات مقارنة ب 175 العام الماضي .

وأرجع العربي ارتفاع عدد الشركات العارضة هذا العام إلي أن توقعات انتظام حركة الدراسة هذا العام خاصة لطلبة المرحلة الابتدائية خلق طلب مرتفع علي مستلزمات المدارس وفي اطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بالتسهيل علي المواطنين وتوفير حياة كريمة خاصة خلال أحد أهم فترات ارتفاع الطلب الموسمي علي نوعية محددة من المنتجات ، وفي اطار المسؤلية الاجتماعية للمجتمع التجاري في توفير السلع بأسعار مناسبة خلال موسم هام للاسرة المصرية وتكاتف كافة أطراف المنظومة التجارية تأتي المشاركة الواسعة للمجتمع التجاري بتقديم تلك التخفيضات والمتوقع أن تتراوح بين 20 إلى 50 % في كافة محافظات الجمهورية .





التخطيط: 244,7 مليار جنيه استثمارات قطاع النقل عام 21/2022 بنسبة نمو 104%

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُستهدفات قطاع النقل بخطة العام المالي الحالي 21/2022، وهو العام الرابع والأخير من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 ــ 21/2022).

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع النقل يحتل أهمية خاصة في نطاق المشروعات القومية التي تتبنّاها الدولة لتدعيم ركائز البنية الأساسية في البلاد، حيث تُعد شبكات النقل شرايين الحياة الاقتصادية، والتي تُبنى على أساسها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمن خلال هذه الشبكات، يتم الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك.

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 721.152 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 11056 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 2366 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 13441 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 4318 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.63% ليصل إلى مستوى 2807 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 3795 نقطة.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 9-9-2021

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس ارتفاعا طفيفا بقيمة جنيه واحد فقط وقت صياغة هذه السطور، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 784 جنيها للجرام، بعد صعود سعر أونصة الذهب اليوم إلي 1795 دولار.

وأسعار الذهب في مصر تسجل 784 جنيها للجرام من عيار21 وهو العيار الرئيسي في مصر، ويبلغ عيار 18 سعر 672 جنيها للجرام، وبلغ الذهب عيار 24 سعر 895 جنيها للجرام، والجنيه الذهب يسجل اليوم 6254 جنيها.

كانت أسعار الذهب تراجعت أمس إذ أثر ارتفاع الدولار ومخاوف بشأن النمو العالمي على الإقبال على المخاطرة، في حين ترقب المستثمرون أي إشارات من بنوك مركزية كبيرة بعدما لمح صناع سياسات إلى دعمهم لتقليص إجراءات التحفيز في حقبة الجائحة.