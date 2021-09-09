شكرا لقرائتكم خبر عن "المملكة القابضة" تُفصح عن الشركات الموقعة لصفقة لبيع نصف حصتها في "فورسيزونز القابضة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المملكة القابضة عن أن الشركة التابعة لها، التي قامت بتوقيع اتفاقية بيع نصف حصتها في شركة فورسيزونز القابضة، هي شركة المملكة للاستثمار1 "تي اس اف" (البائع).

وأفادت المملكة في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الشركة التابعة لشركة كاسكيد إنفسمنت هي إف إس واشنطن اكوزيشن كورب "المشتري".

وكانت المملكة القابضة قد أعلنت، أمس الأربعاء، عن قيام إحدى شركاتها التابعة بتوقيع اتفاقية بيع نصف حصتها في شركة فورسيزونز القابضة بما يعادل 23.75%، فيما احتفظت الشركة بنسبة 23.75% من ملكية شركة فورسيزونز القابضة.

ونوهت المملكة إلى أن عملية البيع ستتم بقيمة إجمالية تبلغ 8.29 مليار ريال، علماً بأن القيمة الدفترية للأصل تبلغ 2.25 مليار ريال.

ويُشار إلى أن شركة فورسيزونز القابضة تعمل في إدارة والاستثمار في الفنادق والمنتجعات ومشاريع سكنية ذات علامات تجارية في جميع أنحاء العالم.

وتتوقع الشركة أن ينتج عن صفقة البيع تدفقات نقدية بمبلغ 8.29 مليار ريال، ومكاسب بمبلغ 5.9 مليار ريال سعودي، ومن المتوقع أن يتم اكمال الصفقة خلال شهر يناير من عام 2022.

وبحسب البيان، سوف يتم استخدام المتحصلات من عملية البيع في الاستثمارات المستقبلية للشركة وسداد جزء من القروض القائمة.

يُذكر أن المملكة القابضة حققت صافي أرباح بلغ 412.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل خسائر بلغت 1.1 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 503.3 مليون ريال أرباح في الأشهر الستة الأولى من 2021، مقابل خسائر بلغت 1.2 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.