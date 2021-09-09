شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "بوان" تنتهي من إجراءات بيع حصتها في يوتك الجزائر مُقابل 30 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بوان عن الانتهاء من كافة الإجراءات النظامية المتعلقة بصفقة ببيع إحدى شركاتها التابعة لكامل حصتها في شركة يونايتد تكنولوجي إليكتريك كومباني (يوتك الجزائر)، حيث قد تم نقل ملكية الحصص واستلام كامل ثمن البيع.

وأفادت بوان، في بيان لموقع سق "تداول" المالي، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن قيمة الصفقة بلغت 30 مليون ريال تقريباً.

ونوهت الشركة، إلى أنه، وبالتنسيق بين أطراف الصفقة، تم تعديل بعض بنود الإتفاقية بما فيها قيمة الصفقة لتصبح 7.1 مليون دولار تقريباً أي ما يعادل 26.6 مليون ريال سعودي تقريباً.

وأشارت الشركة إلى أن الأثر المالي على الشركة يتمثل في خسارة بمبلغ 2.1 مليون ريال تقريباً بعد إقفال رصيد فروقات ترجمة العملات الأجنبية البالغ 2.17 مليون ريال سعودي تقريباً.

وكانت بوان قد أعلنت، في يناير 2021، عن قيام قيام يوتك السعودية بتوقيع عقد بيع حصص مع شركة اندستري تكنولوجي إلكتريك "الشريك الجزائري"- المشتري، وذلك لبيع كامل حصتها في يوتك الجزائر والبالغة 49%.

وتجدر الإشارة إلى أن بوان حققت صافي أرباح بلغ 43.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 15.5 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع مبيعات قطاع الصناعات المعدنية والخشبية متأثراً بزيادة الكميات المباعة ومتوسط أسعار البيع مما أثر بدوره إيجاباً على الأرباح.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 84.8 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 30.7 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.