شكرا لقرائتكم خبر عن الألمنيوم يواصل مكاسبه محققاً أعلى مستوى في 13 عاماً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الألمنيوم خلال تداولات اليوم الخميس مسجلة أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة عشر عاماً، وذلك بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية واستمرار الأزمة الجيوسياسية في غينيا.



وسجلت عقود الألمنيوم مكاسب بنسبة 90% خلال الاشهر الثلاثة الماضية في ظل تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة "كورونا" بالإضافة إلى انخفاض المعروض في الصين.



وتلقى الألمنيوم دعما أيضا بعد أنباء إعلان وحدة من الجيش في غينيا الاستيلاء على السلطة وتعليق العمل بالدستور واعتقال الرئيس "ألفا كوندي".



هذا، وأدى عدم الاستقرار السياسي في هذه الدولة الإفريقية إلى زيادة احتمالات حدوث اضطرابات في إمدادات الألمنيوم ومادة البوكسيت التي تعتمد الصين في استيرادها من غينيا بشكل كبير.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للألمنيوم تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بحلول الساعة 13:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 2838 دولارا للطن.