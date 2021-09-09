شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 13 قطاعًا بالبورصة المصرية بجلسة الخميس على رأسها السياحة بنسبة 4% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع 13 قطاعًا على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 4%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.84%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.6%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.18%، ثم قطاعي العقارات وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.52%، 1.5%، على التوالي، وهبط قطاعي التجارة والموزعون والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.28%، 1.21%، على التوالي.

كما تراجع قطاع البنوك بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.73%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.62%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.49%، وأخيرًا قطاع العراية الصحية والأدوية بنسبة 0.3%، فيما ارتفعت 4 قطاعات على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.52%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 0.84%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.14%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.04%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 721.152 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 343.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.9 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.62% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.37%، والعرب على 7.01% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 13.91% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 86.08%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للبيع بقيمة 64 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 8.2 مليون جنيه، 2.02 مليون جنيه، 19.1 مليون جنيه، 16.4 مليون جنيه، 18.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 11056 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 2366 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 13441 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 4318 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.63% ليصل إلى مستوى 2807 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 3795 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 5.57% ليغلق عند مستوى 4008 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1095 نقطة.

وصعدت أسهم 29 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 139 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.