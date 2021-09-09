محافظ بورسعيد: بدء الدراسة بمدرسة التمريض العام الحالى.. صور

واستعرض محافظ بورسعيد، الأعمال التى تمت حتى الآن بالمدرسة استعدادا لبدء تشغيلها كمدرسة تمريض، وأكد محافظ بورسعيد أنه تم التنسيق بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم ومحافظة بورسعيد، وتم التوافق على تحويل إحدى المدارس التجارية لتكون مدرسة تمريض، وذلك بالتعاون مع شركة إينى الإيطالية، فى إطار الطفرة الطبية التى تشهدها بورسعيد مؤخرا فى ظل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وضمن خطة المحافظة لتوفير العديد من الكوادر الطبية من أطقم التمريض المؤهلين للعمل على أعلى مستوى، من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لكافة الجهات المعنية على جهودهم المتواصلة لتطوير القطاع الطبى فى محافظة بورسعيد، ودعمها لمطلب تحويل إحدى المدارس التجارية إلى مدرسة تمريض، بما يلبى طلبات واحتياجات أبناء المحافظة نحو التوسع فى إقامة مدارس تمريض بالمحافظة.

وشدد محافظ بورسعيد، على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية بالمدرسة، وذلك لاستقبال الطلاب الراغبين فى الالتحاق بمدرسة التمريض خلال العام الحالى.