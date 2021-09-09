شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية: مشاركة قوية للشعب التجارية في المعارض وأسعار خاصة للأسر المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة بزيادة التعاون مع الجهات المعنية المختلفة لتنظيم معرض أهلًا مدارس بالمحافظات المختلفة ، وتنظيم غرفة القاهرة للمعرض الرئيسي بأرض المعارض.

وأشار "العربي" إلى زيادة التعاون وتكامل الأداور بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة لتنظيم معرض ناجح يفيد المواطنين ، ويخفف الأعباء عن كاهلهم، وهو الأمر الأكثر أهمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتماشيًا مع الخطة التنموية العامة للدولة ورؤية مصر 2030.

ولفت رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى المشاركة بقوة للشعب المختلفة بغرفة القاهرة، خاصة في قطاعات الأدوات الدراسية والملابس والأحذية والمنتجات الجلدية وأجهزة الحاسب الآلى، وغيرها من الأنشطة التي تحتاجها الأسر المصرية بشكل عام وبصفة خاصة أثناء الموسم الدراسى، موجهًا شكره لكافة الغرف التجارية والشعب التجارية بالغرف على دورها الاقتصادي والاجتماعي المهم جنبًا إلى جنب مع الدولة.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد عقد أمس الأربعاء لقاءً مع أعضاء مجلس غرفة القاهرة التجارية، من بينهم أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة، وسامح زكي نائب ثانى رئيس غرفة القاهرة، وشريف يحيى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية، وخالد حسنين عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة الملابس وكريم غنيم عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمي، وأحمد أبو جبل رئيس شعبة الأدوات الكتابية بغرفة القاهرة، وعدد من رؤساء وأعضاء الشعب المعنية بالمشاركة في المعرض، وفتح لغة حوار حول المعرض وآليات تنظيمه، والتخفيضات على أسعار السلع ومتطلبات العارضين؛ حتى يتم تنظيم معرض ناجح يلبي متطلبات الأسر المصرية في ظل دخول الموسم الدراسي الجديد 2021-2022.

وأكّد الدكتور "المصيلحي" في بيان رسمي صادر عن الوزارة اليوم الخميس أن معارض أهلًا مدارس التي ستقام تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ستشهد تخفيضات كبيرة هذا العام لا تقل عن الثلاثين فى المائة، مشيرًا إلى وجود مقترح لوضع خطة سنوية لتوقيتات إقامة المعارض، وأن هذا سيتم عرضه على الدكتور مصطفى مدبولي ؛ حتى تكون هناك رؤية متكاملة لتطوير وإقامة المعارض داخل وخارج مصر.

وأكّد الدكتور "المصيلحي" أن عدد العارضين فى المعرض سيصل إلى 210 عارض على مساحة تصل إلى 3000 م2، وأشار الدكتور على المصيلحي خلال لقائه بالعارضين بالوزارة أن المعرض الرئيسي سيكون بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر، وسيكون فى الفترة من السادس عشر من الشهر الجاري حتى نهاية الشهر، مشيرًا إلى مشاركة أغلب شعب الاتحاد العام للغرف التجارية، وهى شعبة الأدوات الكتابية والمدرسية ،وشعبة الجلود والمصنوعات الجلدية ، وشعبة الملابس الجاهزة وشعبة الكمبيوتر ومستلزماته، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتحاد الصناعات الغذائية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ونوه أن المعرض سيشمل كل احتياجات طلاب المدارس فى كل الأقسام ، وتشمل (الأدوات المكتبية والكتابية، والكشاكيل والكراسات بأنواعها ، بالإضافة إلى الأدوات الجلدية والأحذية التي يحتاجها طلاب المدارس ، وكذلك الملابس بالإضافة إلى أجهزة الحاسب الآلى).

وخلال اللقاء أكّد وزير التموين أيضًا أن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتمامًا بتلك المعارض ، باعتبارها استراتيجية تستهدف بها الدولة التخفيف عن المواطنين فى المناسبات ، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس تقضى بنشر تلك المعارض فى كل المحافظات وبالمراكز ، وكذلك المدن ، مضيفًا أن هناك تنسيقًا بين المحافظين والغرفة التجارية بكل محافظة لتحديد أماكن إقامة معارض بغالبية محافظات الجمهورية.

وأثنى وزير التموين والتجارة الداخلية على تعاون الاتحاد العام للغرف التجارية فى إقامة تلك المعارض ، سواء بالمعرض الرئيسي أو بالمعارض الفرعية بالمحافظات، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي فى النهاية لصالح المواطن الذي يستفيد من التخفيضات الموجودة بتلك المعارض.

وأشار أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن المعرض هذا العام سيكون نموذجًا جيدًا ومتنوعًا كالمعارض التي تمت فى الأعوام السابقة، وذلك من حيث التخفيضات، وكذلك الجودة.

وأكّد كمال أن فكرة إقامة المعارض فى مكان واحد توفر كل احتياجات المواطنين، وتوفرعليهم عمليات الانتقال من مكان لآخر، كما أكّد المتحدث الرسمي لوزارة التموين تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى وباء كورونا، والتأكيد على ارتداء الكمامات، وكذلك قياس درجة حرارة الزائرين، وعمل ممرات داخلية تسمح بسهولة التنقل والتحرك فى أروقة وأجنحة المعرض المختلفة .