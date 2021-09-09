شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسي تؤكد أهمية إتاحة الفرصة أمام النساء للابتكار في مجالات رائدات الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة أهمية إتاحة الفرصة أمام النساء للابتكار والإبداع في مجالات رائدات الأعمال وهو أمر لابد منه ودعت إليها ظروف انتشار جائحة كوفيد -١٩، التي أعطتنا الأفكار الجديدة للعمل في مجالات ريادة الاعمال.

وجاء ذلك خلال مشاركتها اليوم في جلسة بعنوان " المرأة في مجال الاعمال.. دعم رائدات الأعمال في مصر " والتي تأتي ضمن فعاليات النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي، في كلمتها ، الشكر للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على جهودها لوضع مكون المرأة في قلب جميع المبادرات والبرامج والمشروعات التي تطلقها الوزارة ، ودورها واهتمامها في مساعدة النساء علي عبور أزمة كوفيد-١٩.

وأشادت بآليات التنسيق القائمة بين أجهزة الدولة المختلفة لتمكين المرأة ومساعدة السيدات علي المشاركة في سوق العمل وفي مجال ريادة الأعمال.

واشارت رئيسة المجلس إلى أهمية رفع وعي السيدات والشابات بالفرص المتاحة للدخول في مجال ريادة الأعمال وإعدادهم جيدا وتوفير كافة الخدمات لمساعدة رائدات الأعمال على النجاح والاستمرار في هذا المجال.

وأكدت أهمية دعم المرأة والاستثمار فيها لتحظي بمجتمع له تصور أفضل لدور رائدات الأعمال، مشيرة إلى أن رائدات أعمال مثلهن مثل غيرهن من النساء العاملات بدوام كامل يعملن على الموازنة ما بين الحياة الأسرية والعمل، مشددة على أهمية الدور والجهود التي تقوم به رائدات الأعمال للنجاح في هذا المجال، قائلة "إن النساء هن اعلى من يسددن القروض".

ويعقد المنتدى نسخته الأولى تحت شعار "شراكات لتحقيق التنمية المستدامة " ويجمع الأطراف ذات الصلة، لتعزيز العمل المشترك من أجل دعم أجندة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وحشد الجهود الدولية لمواجهة التحديات التي تواجه العالم عقب جائحة كورونا وتحول دون تحقيق التنمية.

يشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارات أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.