شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل الجناح المصري المشارك في المعرض الدولي للسياحة المُنعقد بموسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك وزارة السياحة والآثار هذا العام في المعرض الدولي للسياحة والسفر في نسخته السابعة والعشرين OTDYKH Leisure 2021 المُنعقد حالياً بالعاصمة الروسية موسكو والذي يعد أهم وأكبر المعارض الدولية في موسكو، وتشارك فيه مصر كالدولة الشريك، وذلك خلال الفترة من 9 إلي 11 سبتمبر الحالي.

وتشارك الوزارة هذا العام بجناح تبلغ مساحته 150 متر مربع بمشاركة (6) عارضين يمثلون عدداً من الفنادق المصرية، وجناح خاص بشركة مصر للطيران.

واتخذ الجناح المصري الطابع الفرعوني في تصميمه، حيث صُمم على شكل صرح معبد باللون الأبيض مزين بزخارف على شكل زهرة اللوتس من الجوانب، ويحتوي جسم المعبد علي صور مختلفة تجمع ما بين لقطات للسياحة الشاطئية والثقافية وللأماكن الأثرية المختلفة.

ويضم الجناح مجموعة من شاشات العرض الكبيرة والصغيرة على الجوانب الخارجية له تعرض مجموعة من الأفلام والمواد الترويجية والدعائية للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز ما يتميز به من تنوع كبير في المنتجات السياحية، بالإضافة الي عرض صور وفيديوهات من الأحداث والفعاليات الهامة التي نظمتها الوزارة مثل الحدث الاستثنائي لنقل المومياوات الملكية في موكب مهيب، إلى جانب تخصيص معرض صغير للمستنسخات الأثرية، ويوجد هولوجرام لكرسي العرش لتوت عنخ أمون، وشاشة أخرى تعرض فيلم عن المتحف المصري الكبير.

كما أن هناك شاشات عرض ثابتة لإبراز الاجراءات الاحترازية وضوابط التدابير الوقائية التي يتم تطبيقها في المطارات والمنشآت السياحية والفندقية والمواقع الأثرية والمتاحف.

وزُينت حوائط الجناح المصري من الداخل بعدد من الصور عن الأنشطة السياحية والفعاليات المختلفة والأفلام الترويجية التي تطلقها الوزارة، ويوجد ممر للخارج يحتوي على شاشات على الأرضيات تعرض أفلام ثلاثية الأبعاد (360 درجة) عن المقاصد والأماكن السياحية المختلفة مثل البحر الأحمر والصحراء، ويتم تنظيم بعض الأنشطة المصاحبة بالجناح مثل العزف على آلة الهارب.

وفي إطار مشاركة مصر كالدولة الشريك فهذا يعطيها العديد من المميزات الترويجية منها المشاركة في حفل الافتتاح الرسمي للمعرض، ووضع الاعلانات الترويجية عن مصر في أماكن عديدة بالمعرض منها المدخل ومناطق التسجيل وممرات الزوار، بالاضافة الى وضع الشعار الترويجي لمصر علي كافة الاصدارات الخاصة بالمعرض واللوحات المعلوماتية وعلامات التنقل في المعرض وبرنامج الادأعمال، وإعلانات الفيديو علي الشاشات، ووضع الوحدة الاعلانية للشريك في المنطقة الرئيسية عند مدخل الجناح.