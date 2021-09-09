شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع وحيد للأسهم السعودية بين بورصات الخليج بجلسة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء هبوط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.33% خاسرًا 37.86 نقطة ليغلق عند مستوى 11417.79 نقطة، وتصدرت الأسهم المرتفعة المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.15% رابحًا 89.53 نقطة ليغلق عند مستوى 7860.573 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.386 تريليون درهم، وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.26% رابحًا 4.34 نقطة ليغلق عند مستوى 1669.77 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.33% خاسرًا 37.86 نقطة ليغلق عند مستوى 11417.79 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.49% خاسرًا 127.65 نقطة ليغلق عند مستوى 25662.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 181.6 مليون سهم بقيمة 7.5 مليار ريال.

وهبط 15 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.43%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.02%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.01%، ثم قطاعي الأدوية والرعاية الصحية بنسبة 0.98%، 0.93%، على التوالي، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.75%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.63%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.54%، ثم قطاعي الطاقة والتأمين بنسبة 0.52%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.46%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.41%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.21%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.7%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.38%، ثم قطاعي الاتصالات وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.05%، 0.02%، على التوالي.

وقفز 40 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الجوف" بنسبة 9.33%، ثم سهم "صدر" بنسبة 4.91%، ثم سهم "باتك" بنسبة 4.17%، وتراجع 149 سهمًا على رأسها سهم "مجموعة فتيحي" بنسبة 3.20%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 3%، ثم سهم "شمس" بنسبة 2.74%، فيما تصدر سهم "الجوف" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 682.3 مليون ريال سعودي.





بورصة دبي

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.03% رابحًا 0.93 نقطة ليغلق عند مستوى 2907.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 147.6 مليون سهم محققة ما قيمته 201 مليون درهم من خلال تنفيذ 2331 صفقة لعدد 34 سهمًا، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها التأمين بنسبة 0.21%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.16%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.17%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.4%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.14%.

وقفز 11 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 1.86%، ثم سهم شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات بوستيس المتداول-الشريحة أ-تراكمية العائد بنسبة 1.82%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 9.92%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.93%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 15.6 مليون ورقة بقيمة 64.6 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.23%.

بورصة أبو ظبي

كما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.15% رابحًا 89.53 نقطة ليغلق عند مستوى 7860.573 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.386 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 187 مليون سهم بقيمة 1.7 مليار درهم عبر تنفيذ 5803 صفقة.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها البنوك بنسبة 3.71%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.16%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.65%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.73%، ثم قطاعي الاتصالات والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.41%، 0.39%، على التوالي، ثم قطاع العقار بنسبة 0.23%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.12%.

وارتفع 17 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة ريم للاستثمار" بنسبة 14.98%، ثم سهم "مجموعة الشارقة" بنسبة 13.04%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 8.7%، وتراجع 24 سهمًا على رأسها سهم "شركة الوطنية للتكافل" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة طيران أبو ظبي" بنسبة 5.6%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 4.56%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 414.6 مليون درهم.

بورصة البحرين

وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.26% رابحًا 4.34 نقطة ليغلق عند مستوى 1669.77 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.6 مليون سهم بقيمة 933.2 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة نمو 23.12% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.86%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 19% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.56%، ثم قطاع العقارات بنسبة نمو 13.26% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.56%.

كما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 11.8% مدفوعًا بصعود سهمي البنك الأهلي المتحد ومجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.45%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 4.59% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.14%، فيما تراجع سهمي بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.2%، 0.17%، على التوالي.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.34% رابحًا 23.24 نقطة ليغلق عند مستوى 6809.66 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.29% رابحًا 21.22 نقطة ليغلق عند مستوى 7442.44 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.52% رابحًا 28.73 نقطة ليغلق عند مستوى 5559.03 نقطة، ونما مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.54% رابحًا 31.54 نقطة ليغلق عند مستوى 5832.82 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 166.1 مليون سهم بقيمة 31.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8615 صفقة، وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات المالية بنسبة 1.27%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.61%، يليه قطاع المنافع بنسبة 0.42%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.34%، ثم قطاعات البنوك والخدمات الاستهلاكية والرعاية الصحية بنسبة 0.29%، 0.28%، 0.27%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.2%، ثم قطاعي الصناعة والاتصالات بنسبة 0.04%، 0.03%، على التوالي.